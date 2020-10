Ao contrário do que antes esteve previsto, a reunião da Comissão Nacional do PS, que foi hoje formalmente convocada pelo presidente dos socialistas, Carlos César, já não procederá à análise do Orçamento do Estado para 2021 e do Plano de Recuperação e Resiliência, e terá como ponto único da ordem de trabalhos "a análise da situação política e as eleições presidenciais".

A reunião está marcada para o cineteatro Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa, a partir das 14:30 no dia 31 de outubro.

Nesta reunião da Comissão Nacional, é quase certo que será chumbada a proposta da corrente minoritária, de Daniel Adrião, no sentido de o PS realizar um referendo interno, por voto eletrónico, sobre o seu posicionamento face às presidenciais de janeiro de 2021. Ou seja, tal como tem sido prática deste partido em relação a eleições presidenciais, será novamente a Comissão Nacional do PS a assumir a orientação política sobre o posicionamento do PS face aos diferentes candidatos na corrida a Belém.

A maioria dos membros do órgão máximo do PS entre congressos parece inclinar-se para aprovar oi princípio da liberdade de voto como orientação, apesar de já estar no terreno a candidatura presidencial da ex-eurodeputada socialista Ana Gomes.

