"A Starship SN1 aterrou inteira!" escreveu na rede social Twitter o fundador da empresa norte-americana SpaceX, Elon Musk, uma hora depois da explosão em Boca Chica, numa zona desértica do estado norte-americano do Texas, próximo da fronteira com o México.

"A equipa SpaceX está a fazer um ótimo trabalho! Um dia, a verdadeira medida do sucesso vai ser a banalidade dos voos espaciais", acrescentou o milionário numa segunda mensagem.

"Foi uma magnífica e suave aterragem", afirmou o comentador da SpaceX, John Insprucker, num comentário em direto através do canal da empresa.

No entanto, as chamas no foguete não tripulado eram visíveis enquanto eram extintas pelas equipas presentes no local e alguns minutos depois uma grande explosão fez levantar o aparelho que acabou por se "estilhaçar" no chão, referem os repórteres da agência France Presse.

"Como se o teste não tivesse sido suficientemente empolgante, o SN10 'experimentou uma desmontagem' rápida e não planeada logo após a aterragem", escreveu em tom de brincadeira a empresa SpaceX no portal oficial sem fornecer mais detalhes sobre a explosão.

Trata-se da nave da SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, para uma futura missão a Marte.

O protótipo "Serial Number 10" (SN10) descolou às 23:20 de quarta-feira, de Boca China, Texas, para uma terceira tentativa de projeção suborbital.

A máquina ganhou altitude, propulsionada por três motores que foram desligados antes da nave ter sido colocada em posição horizontal em pleno voo.

O aparelho atingiu dez quilómetros de altitude, meta previamente delineada para este voo antes de iniciar a aterragem que decorreu sem problemas, antes da explosão.

Dois outros protótipos (SN8 e SN9) caíram no momento da aterragem, o primeiro em dezembro de 2020 e o segundo no passado mês de fevereiro.

Elon Musk pretende lançar várias naves deste tipo "para a conquista de Marte" mas inicialmente o foguete, caso seja operacional, pode ser útil para viagens à Lua.

De acordo com informações anteriores, o milionário japonês Yusaku Maezawa deve realizar uma viagem à órbita da Lua numa nave da SpaceX em 2023, tendo pagado uma quantia cujo valor é confidencial.

