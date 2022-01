A retirada de Adriano do Nascimento, presidente da Comissão Política Nacional (CPN), levou automaticamente a que o presidente do partido, Mariano Sabino, acabasse como candidato do PD às eleições para o Presidente da República, cuja primeira volta decorre em 19 de março.

"A Convenção Nacional confirmou que Mariano Sabino é candidato presidencial do PD", anunciou Antonio da Conceição, secretário-geral do partido, depois de uma decisão por aclamação das várias estruturas municipais.

No discurso de aceitação, Mariano Sabino recordou que a convenção pretendia confirmar a candidatura, e que isso poderia ocorrer tanto por consenso, como por votação.

"O PD cumpriu o mecanismo democrático. Mesmo quando um candidato se retira, cumpre-se o processo democrático. Como presidente do partido, orgulho-me do mecanismo que diz que a candidatura tem de ser confirmada em convenção", sublinhou.

"Esta é uma candidatura que não é apenas para os militantes do PD, é para todo o povo, é uma candidatura nacional. O Presidente tem de ser legitimado pela maioria dos votantes e precisa de metade do apoio de todos os eleitores de Timor-Leste", considerou.

Declarando orgulho e "uma vontade forte" de se candidatar, Mariano Sabino disse que "a democracia precisa de paciência" e "não se faz por declaração e proclamação, exigindo que seja posta em prática".

"Este processo é um processo democrático. Sou um candidato oferecido pelo PD ao povo, para ser Presidente do povo", insistiu.

Em declarações à Lusa, Adriano do Nascimento referiu-se à vontade de procurar consenso e evitar instabilidade partidária, manifestada por vários delegados.

"Durante a convenção ouvi sugestões de delegados de vários municípios de que se fossemos os dois a votos poderia pôr em questão a credibilidade do presidente do partido e do partido", explicou à Lusa Adriano do Nascimento.

"Alguns participantes na convenção referiram que Assanami é a figura número um do partido e que com a votação poderia haver instabilidade e, para evitar essa possível instabilidade e tendo em conta os sentimentos que ouvi, decidi retirar-me", disse.

Questionado sobre por que não retirou a sua candidatura antes, Adriano do Nascimento referiu-se às normas do partido que determinam que se houver mais do que um candidato a decisão deve ser tomada em Convenção Nacional.

"Mas dentro de cinco anos eu avanço, com ou sem o PD", referiu.

A decisão de Adriano do Nascimento foi tomada depois de horas de debate e quando os delegados se preparavam já para votar, tendo sido mal recebida por muitos dos delegados presentes.

"Isto é uma brincadeira. Porque é que retirou a candidatura agora e não antes", comentou um dos delegados.

Três urnas de cartão que já estavam preparadas para o voto, ao lado da mesa da convenção, foram retiradas para que os delegados municipais debatessem a retirada.

Esta será a quarta vez que o PD apresentará candidatos às eleições presidenciais, depois das candidaturas do líder histórico do partido, Fernando Lasama de Araújo, em 2007 e 2012, e da candidatura em 2017 do secretário-geral, António da Conceição.

O melhor resultado do partido foi o obtido há cinco anos por António da Conceição, o segundo mais votado com 32,47% dos votos, derrotado pelo atual chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo, que tinha o apoio do seu partido, a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e ainda o de Xanana Gusmão e do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT).

Em 2007, Lasama conseguiu 19,18% dos votos e foi o terceiro mais votado na primeira volta das presidenciais, tendo cinco anos depois ficado em quarto lugar, com 17,3% dos votos.

A primeira volta das eleições presidenciais que escolherão o quinto presidente do país desde a restauração da independência, em 2002, decorre em 19 de março, com o período de registo de candidaturas a decorrer até 04 de fevereiro e a campanha a realizar-se entre 02 e 16 de março.

