Jomo Fortunato, que discursava hoje no lançamento da Semana Nacional do Ambiente, disse que o lema eleito para este ano é proteger a biodiversidade para um desenvolvimento sustentável e harmonioso, evidenciando a importância da conservação para o desenvolvimento do território.

"Angola possui uma das maiores diversidades de ecossistemas em África, uma imensa biodiversidade em termos de ecossistemas aquáticos (incluindo águas interiores, marinhas e costeiras), pelo que a proteção e sua conservação estão no topo das nossas prioridades", referiu.

Entre 2020 e 2022, adiantou Jomo Fortunato, o departamento ministerial que tutela escolheu como foco várias ações, nomeadamente a mitigação e adaptação às alterações climáticas e o combate à seca, um dos seus efeitos, que tem afetado uma grande parte do território nacional e requer uma abordagem multissetorial.

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, incluindo as florestas, conter e reverter a degradação dos solos e evitar a perda de biodiversidade constam da lista de ações a implementar até 2022.

Entre as várias ações previstas para a Semana Nacional do Ambiente destaca-se a apresentação, quinta-feira em Luanda, dos Resultados Científicos sobre a Biodiversidade, estando ainda prevista a realização, na terça-feira, de um 'workshop' sobre Zonas Húmidas, que deverá contar com a participação do vice-presidente angolano, Bornito de Sousa.

