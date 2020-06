"Estamos numa fase em que já saímos do estado de emergência, mas ainda há algumas restrições. Estamos numa fase em que, para além das exigências das autoridades, também requer uma cerca responsabilidade por parte das pessoas", pediu Renaldo Rodrigues, em declarações à agência Lusa.

O presidente do Serviço Nacional da Proteção Civil e Bombeiros de Cabo Verde (SNPCB) notou que o vírus já está a circular nos vários bairros da cidade da Praia, o que está a ser comprovado com os testes rápidos de pesquisa de anticorpos, com 1,2% dos cerca de sete mil realizados em todo o país a darem resultado positivo.