Num aviso dirigido à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recomenda, em especial nas zonas mais vulneráveis, a "desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e a retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas".

Segundo a ANEPC, as previsões meteorológicas apontam para quarta e quinta-feira "precipitação por vezes forte e persistente, em especial no Norte e Centro, com risco de inundações urbanas".

Nas mesmas regiões, no litoral, podem também ocorrer trovoadas e vento forte, com rajadas até 85 quilómetros por hora.

À possibilidade de ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de água da chuva por "obstrução dos sistemas de escoamento", a ANEPC acrescenta o risco de cheias "potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras".

A Proteção Civil alerta ainda para o risco de deslizamentos de terra e derrocadas, contaminação de fontes de água potável por "inertes resultantes de incêndios florestais", desprendimento de estruturas móveis ou mal fixadas e arrastamento de objetos soltos para as estradas devido ao vento forte.

Na lista de recomendações, a ANEPC aconselha a fixação adequada de estruturas como andaimes e painéis publicitários, desaconselhando a circulação e permanência em zonas ribeirinhas sujeitas ao galgamento do mar, bem como a prática da pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar.

A ANEPC recomenda igualmente a redução da velocidade nas estradas, devido à possibilidade de formação de lençóis de água, e que se evite atravessar zonas inundadas, "para precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas".

