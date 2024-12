A diáspora cabo-verdiana em todo o mundo, com 1,5 milhões de pessoas, representa o triplo da população residente nas ilhas e é uma dos pilares da economia do país graças ao envio de remessas financeiras e apoios familiares.

Estados Unidos, Portugal, França, Holanda estão entre os países de acolhimento.

A operação estatística pretende saber onde estão os cabo-verdianos que decidiram emigrar ao longo da história, quantos são, quem são e como vivem, "definindo o seu perfil, enquanto parte da população" espalhada por mais de 40 países, explicou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O projeto é apoiado pelo Banco Mundial e já contou com duas mesas redondas de apresentação, em São Tomé e Príncipe e Portugal, em junho.

A terceira terá lugar no sábado, em Boston, e contará com a participação, por videoconferência, de representantes do Brasil, Cuba, Bolívia e Argentina, seguindo-se o lançamento público da plataforma digital de recolha de dados.

O Governo cabo-verdiano estará representado através do ministro das Comunidades, Jorge Santos, com o objetivo de "integrar a diáspora e enquadrando-a" nas estatísticas oficiais e no desenvolvimento do país.

