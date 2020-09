O projeto, financiado pela União Europeia, cofinanciado e gerido pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e cofinanciado também pela Fundação Calouste Gulbenkian, compreende três lotes para a atribuição de subvenções, refere um comunicado enviado à Lusa.

O primeiro lote destina-se a "projetos de empreendedorismo no setor da música e artes cénicas" a realizar em um ou mais países dos PALOP e Timor-Leste, estando para estes previstos financiamentos entre 20 mil e 35 mil euros.

O segundo lote tem em vista "projetos internacionais de desenvolvimento dos setores da música e artes cénicas" que envolvam dois ou mais países dos PALOP e Timor-Leste e com financiamento entre 500 mil e um milhão de euros.

Por fim, o terceiro lote consagra "projetos internacionais de desenvolvimento do setor da literatura infantojuvenil", devendo estes envolver dois ou mais países dos PALOP e Timor-Leste. Para este lote, estão destinados financiamentos entre 300 mil e 600 mil euros.

De acordo com a nota, poderão candidatar-se "entidades de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, incluindo empresas, desde que constituídas ou registadas num dos países da região PALOP/Timor-Leste há pelo menos dois anos e com atividade efetiva nesse(s) países e no setor cultural".

O convite completo, assim como o formulário, serão publicados na quarta-feira e as candidaturas estarão abertas até dia 09 de novembro, podendo ser consultados nos portais Futuros Criativos (https://www.futuroscriativos.org/procultura/) e do Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua (https://www.instituto-camoes.pt/activity/oportunidades).

Com esta iniciativa, a União Europeia e os parceiros cofinanciadores pretendem "contribuir para o reforço da economia criativa e cultural nos PALOP e em Timor-Leste, incentivar a profissionalização e transformação do setor cultural num vetor dinâmico de desenvolvimento, emprego e inclusão, promover e favorecer a empregabilidade das mulheres e dos jovens", conclui a nota.

