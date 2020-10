De acordo com o gabinete estatístico europeu, face a julho, o indicador avançou 2,6% na zona euro e 2,4% na UE, tendo em Portugal o crescimento sido menos pronunciado (1,8%).

Face a agosto de 2019, as maiores quebras da produção na construção forma observadas na Eslováquia (-18,0%), na Hungria (-13,6%) e na Polónia (-12,1%), com apenas três registos de avanços homólogos: Roménia (12,4%), Eslovénia (4,8%) e Finlândia (2,2%).

Na comparação me cadeia, as maiores subidas observaram-se em França (4,9%), na Eslovénia (2,4%) e na Hungria (1,9%), enquanto as quebras mais acentuadas se verificaram na Eslováquia (-2,5%), na Bélgica (-2,0%) e na República Checa (-1,4%).

