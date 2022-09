José Manteigas disse, em declarações à emissora pública Rádio Moçambique, que Majibre deixou de ser secretário-geral da Renamo na sexta-feira, na sequência da decisão de Ossufo Momade.

Sobre as razões por detrás da exoneração, o porta-voz da Renamo assinalou que a mesma se enquadra nos "poderes discricionários do presidente do partido" e pesou para a decisão "a dinâmica interna".

"Não há um comportamento, pelo menos do meu conhecimento, que tenha influenciado a decisão do presidente, foi dentro do poder discricionário e creio que, sobretudo, pesou, também, a dinâmica do partido", declarou José Manteigas.

O porta-voz da Renamo adiantou que Ossufo Momade ainda não indicou um novo secretário-geral, devendo fazê-lo depois de "uma reflexão.

André Majibire é quadro sénior e deputado da Renamo na Assembleia da República, tendo assumido o posto de secretário-geral do principal partido da oposição em abril de 2019 em substituição de Manuel Bissopo.

De acordo com os estatutos do principal partido da oposição, o secretário-geral é nomeado pelo presidente do partido.

O presidente do partido é eleito pelo conselho nacional.

