"O túnel de desinfeção visa garantir que todos os que entram no hospital possam ter uma desinfeção completa" do calçado, vestuário e mãos, disse Mouzinho Saíde, na cerimónia de apresentação do equipamento em Maputo.

Os túneis de desinfeção, avaliados em 2,6 milhões de euros, foram doados pelo Hospital Privado de Maputo, no âmbito das relações que as duas instituições mantêm e estão disponíveis nas duas principais entradas do HCM.