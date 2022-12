"O constrangimento que neste momento temos ao nível do aeroporto é o sistema de frio centralizado que está danificado e para resolver este problema é necessário um investimento de cerca de 2,5 milhões de dólares ", declarou vice-ministro dos Transportes e comunicação, Amilton Alissone, citado pela Agência de Informação de Moçambique.

Além das salas de embarque e desembarque, as falhas no sistema tem estado a afetar alguns cafés, lounges e lojas, segundo o governante, que acrescenta que a solução para o problema pode levar, pelo menos, 15 meses.

"Enquanto isso, vão-se colocando soluções que permitam termos alguma condignidade no tratamento dos utentes", frisou.

Com a sua primeira aerogare inaugurada em 1940, ainda no tempo colonial, o Aeroporto Internacional de Maputo foi alvo de várias obras para sua modernização nos últimos 10 anos, com destaque para a construção de uma área de estacionamento de aeronaves, reabilitação de pistas e instalação de novos sistemas de sinalização e iluminação.

A infraestrutura passou a satisfazer os requisitos de operação dos maiores aviões comerciais, incluindo o Airbus A380.

EYAC // PJA

Lusa/Fim