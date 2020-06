A decisão foi tomada depois de conversações esta semana entre Taur Matan Ruak e a liderança do partido Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), que deveria ter um dos seus militantes a ocupar o cargo.

Fontes da Presidência e do Governo ouvidas pela Lusa explicam que terá havido oposição da parte do chefe de Estado, Francisco Guterres Lu-Olo, à nomeação de António Armindo para o cargo de ministro do interior.

A opção também não contava com o apoio da Fretilin, o maior partido do parlamento que está atualmente a apoiar o Governo no quadro de uma plataforma de entendimento, segundo fontes deste partido.

António Armindo faz parte de uma lista de 19 novos membros do Governo que vão tomar posse na próxima semana, concluindo assim uma remodelação em curso há mais de um mês no executivo e que marca a saída do Governo do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) e a entrada da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin).

Fontes do KHUNTO confirmaram à Lusa que António Armindo deverá assumir o cargo de vice-ministro do Interior.

O cargo de ministro do Interior tem estado vago desde a tomada de posse do atual Governo, em 2018, porque o nome proposto, do partido KHUNTO, fazia parte de uma lista a quem o chefe de Estado se recusou a dar posse.

António Verdial, que foi indigitado para o cargo, acabou por assumir depois funções de deputado, um dos cinco que o KHUNTO tem atualmente no parlamento de 65 lugares.

O cargo de ministro do Interior tem estado a ser exercido interinamente pelo atual ministro da Defesa, Filomeno Paixão.

Fontes envolvidas nas negociações para os novos membros do Governo explicaram à Lusa que, inicialmente, estava previsto que o KHUNTO cedesse o lugar de ministro do Interior a troco da nomeação da presidente do partido, Berta dos Santos, como vice-primeira-ministro.

Numa segunda fase, já depois da sua tomada de posse no cargo -- que acumula com as funções de ministra da Solidariedade Social e Inclusão -- o KHUNTO voltou a "insistir" em manter o cargo de ministro do Interior.

Apesar de ser o terceiro maior partido dos três que apoiam o atual Governo, o KHUNTO ficará a ser o segundo em números de membros do executivo, depois da Fretilin e à frente do Partido Libertação Popular (PLP) de Taur Matan Ruak.

A cerimónia de tomada de posse dos novos membros do Governo está prevista para terça-feira.

