"Felicito o povo são-tomense pela demonstração de maturidade política e vitalidade democrática. Congratulo também todos os partidos e candidatos, em particular a ADI e o seu Presidente, Patrice Trovoada, pela vitória eleitoral", escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português recorreu também ao Twitter para saudar os são-tomenses e a ADI de Patrice Trovoada.

"O Governo português saúda o povo são-tomense e todas as forças políticas pela participação ativa e pelo exercício democrático durante o atual processo eleitoral. À ADI e seu Presidente, Patrice Trovoada, endereçam-se felicitações pela vitória alcançada", lê-se na publicação do ministério tutelado por João Gomes Cravinho.

A Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe anunciou na segunda-feira à noite que a Ação Democrática Independente (ADI) foi o partido mais votado nas legislativas de domingo, com um total de 36.549 votos, seguido do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD), do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, com 25.531 votos.

A taxa de abstenção foi de 34,33%, adiantou José Carlos Barreiros.

O apuramento final dos resultados e posterior validação pelo Tribunal Constitucional deverá estar concluído no início da próxima semana, disseram à Lusa fontes ligadas ao processo.

