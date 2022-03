"Apelamos a maior participação de todos os cidadãos, para elevar o número de eleitores presentes nos postos de votação, de modo a reduzir os índices de abstenção registados na primeira volta e promover o alargamento do espírito de pertença, que todos desejamos presente, na nossa vibrante democracia", disse Taur Matan Ruak no Palácio Presidencial em Díli.

Taur Matan Ruak, que vai entrar de férias para poder acompanhar a campanha do atual chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo, saudou o "respeito mútuo e tolerância" mostrada pelas 16 candidaturas que se apresentaram à primeira volta, marcada por "paz e segurança" em todo o país.

O primeiro-ministro timorense saudou a "discórdia" e o "apoio ativo e participativo de cada cidadão", congratulando-se pelos resultados alcançados que, considerou, demonstram a "grande maturidade política" alcançada por Timor-Leste.

"Fazemos votos, para que esta paz e segurança coletiva possa continuar sustentada ao longo da segunda volta da campanha eleitoral, com atividades de campanha responsáveis e conscientes de todos os militantes e simpatizantes que irão defender as ideias e veicular as propostas defendidas pelos dois candidatos mais votados, que disputam a eleição para o novo Presidente da República", disse.

Taur Matan Ruak falava no Palácio Presidencial em Díli durante a cerimónia de tomada de posse de dois novos membros do Governo, nomeados no âmbito de uma remodelação do executivo que começou na semana passada.

Eldino Rodrigues dos Santos tomou posse como novo secretário de Estado de Terras e Propriedades, em substituição de Mário Ximenes, e Maria do Rosário Fátima Correia como nova secretária de Estado para a Igualdade e Inclusão, cargo em que substitui Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus.

Intervindo na mesma ocasião, Francisco Guterres Lú-Olo, segundo mais votado na primeira volta, mostrou-se confiante que a campanha para a segunda volta decorrerá num ambiente de paz, apelando ao combate à calúnia e à mentira.

"Quero acreditar que vamos entrar na segunda ronda de eleição presidencial com maior maturidade política e que saberemos todos praticar a liberdade de expressão, consagrando o respeito pela dignidade de outrem no período da campanha eleitoral. Nada justifica a calúnia e a mentira, mesmo em tempo de campanha, só para ganhar as eleições", disse.

"Saibamos honrar os valores e princípios que nortearam a nossa luta de libertação nacional, como o de respeito mútuo e de solidariedade, dentre outros, dignificando assim os nossos heróis e mártires e a vida de cada cidadã e cidadão do nosso país", afirmou.

O chefe de Estado disse que todos, mas particularmente os líderes sobreviventes da primeira geração da luta, têm a responsabilidade pela "boa educação da geração mais jovem, geração de hoje, que assegurará a condução do país nos próximos anos", garantindo que Timor-Leste continue "democrático e livre e seja cada vez mais estável, mais próspero, mais solidário e mais justo".

A campanha da segunda volta começa no sábado e as eleições estão marcadas para 19 de abril.

José Ramos-Horta venceu a primeira volta com 303.477 votos (46,56%), à frente de Francisco Guterres Lú-Olo com 144.282 votos (22,13%).

A taxa de participação nas eleições foi de 77,26%, com 664.106 eleitores dos 859.613 recenseados a votarem a 19 de março. Registaram-se 3.743 votos brancos (0,56%) e 8.386 votos nulos (1,26%).

ASP // JMC

Lusa/Fim