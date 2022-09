Numa mensagem alusiva ao Dia da Diplomacia cabo-verdiana, que hoje se assinala pela primeira vez, o chefe do Governo disse que o executivo vai continuar a implementar as medidas que terão em conta a complexidade e a sofisticação da atividade diplomática, mormente na presente conjuntura e no seu futuro imediato.

Entre as medidas está o reforço seletivo do processo de acesso e de promoção na carreira e a introdução de mecanismos de capacitação permanentes, em função do grau e percurso profissional do diplomata em domínios técnicos especializados e do conhecimento de línguas.

Ulisses Correia e Silva disse que faz parte deste processo a instalação, em curso, do Instituto Diplomático.

Também avançou que o Governo vai aprovar uma Lei de Bases do Sistema Nacional de Política Externa, com o objetivo de reforçar o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional.

Na mensagem, o chede do Governo felicitou "os obreiros" da diplomacia em geral e os diplomatas cabo-verdianos, lembrando que o dia foi proclamado para os homenagear, celebrar e valorizar.

"Essa decisão confere reconhecimento à diplomacia e aos diplomatas cabo-verdianos pelo contributo que deram e continuarão a dar para o desenvolvimento de Cabo Verde", salientou.

Em 10 de agosto, o Governo de Cabo Verde instituiu 16 de setembro como Dia da Diplomacia Cabo-verdiana, numa alusão à data de adesão do país à Organização das Nações Unidas (ONU), em 1975.

As atividades para assinar pela primeira vez o Dia da Diplomacia Cabo-verdiana acontecem, presenciais na cidade da Praia, e por videoconferência.

No seu discurso de abertura do evento, por videoconferência, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, manifestou a vontade de a diplomacia continuar a ser um "pilar fundamental" no desenvolvimento do país, que defende uma "postura cautelosamente dinâmica" na política externa.

Além de uma palestra de manhã, à tarde vão ser homenageados diplomatas e servidores da diplomacia, haverá o içar da bandeira de Cabo Verde e das Nações Unidas, seguida de plantação de uma árvore no pátio do Ministério dos Negócios Estrangeiros para simbolizar o dia.

Haverá ainda uma apresentação de uma brochura alusiva à celebração do Dia da Diplomacia Cabo-Verdiana, e atividades que serão encerradas pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryan Vieira.

