Em comunicado hoje divulgado com o cartaz ainda parcial do próximo ano, a organização realçou que mais artistas serão confirmados "em breve".

Os cabeças de cartaz Tame Impala, Pavement, Beck e Gorillaz são reconfirmações dos cartazes anunciados para 2020 ou 2021, enquanto Nick Cave & The Bad Seeds são acrescentados ao alinhamento do festival, onde já atuaram em 2018 e 2013.

Entre as dezenas de artistas hoje confirmadas estão ainda Cigarettes After Sex, black midi, Kim Gordon, Sky Ferreira, Slowdive, Arnaldo Antunes, Khruangbin, Dinosaur Jr., Earl Sweatshirt, Helado Negro.

Em termos de nomes nacionais, o Primavera Sound vai contar com Pedro Mafama, Throes + The Shine, Montanhas Azuis, Nídia, Holy Nothing, Rita Vian, David Bruno, DJ Firmeza, Mvria e Arrogance Arrogance.

Do cartaz que havia sido anunciado para 2021 desaparecem artistas como Bad Bunny, Tyler, The Creator ou Chromatics.

Os bilhetes já adquiridos para 2020 e 2021 são válidos para o próximo ano, mas têm de ser trocados por novos no ponto de venda do bilhete original, a partir de sexta-feira, quando serão também colocadas à venda novas entradas.

A organização indica que pedidos de reembolso só serão possíveis para quem comprou bilhete para a edição de 2020 "que não tenham sido trocados para a edição de 2021 ou 2022", devendo ser feitos, entre 11 de junho e 01 de julho, através de um formulário que vai estar disponível no 'site' do festival.

No começo de março, a organização do festival anunciou que a 9.ª edição do Primavera Sound no Porto, inicialmente prevista para junho de 2020, voltaria a ser adiada mais um ano, para junho de 2022.

"É com muita tristeza que comunicamos que, por motivos de força maior, a nona edição do festival Primavera Sound terá lugar entre 9 e 12 de Junho de 2022", referiu, na altura, a organização do festival.

A "dolorosa" decisão de adiar novamente a 9.ª edição do festival foi tomada "devido às incertezas que rodeiam a realização de grandes espetáculos nas datas originais do NOS Primavera Sound - 10 a 12 de junho -, que, adicionadas às restrições que existem atualmente, fazem com que não seja possível trabalhar com normalidade na preparação do festival nem assegurar a sua celebração".

"Apesar de dolorosa, sabemos que é a decisão correta, especialmente para todos aqueles que têm de planear antecipadamente a sua viagem", afirmou a organização, garantindo que manteve "contacto permanente com as autoridades locais e com a Direção-Geral da Saúde, para explorar possíveis soluções".

TDI (JRS) // JLG

Lusa/fim