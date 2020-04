A Lusa noticiou na quarta-feira que, depois daquela recessão este ano, devido à crise provocada pela pandemia de covid-19, o crescimento deverá voltar a Cabo Verde, cerca de 5,5%, em 2021, mas que a dívida pública deverá aumentar para 132,5% do Produto Interno Bruto (PIB) ainda este ano, segundo a mesma previsão divulgada pelo FMI.

"Estes cenários já estão ultrapassados. Os números estão a ser atualizados, semanalmente. Os números finais poderão ser piores", reagiu, numa mensagem colocada hoje na sua conta oficial na rede social Facebook, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia.

"Seja como for, estamos, como nação, com energia suficiente para aguentarmos o choque e o supersoco e reinventarmos Cabo Verde. Será desafiante para Cabo Verde", admitiu o governante, na mesma mensagem.

Segundo o FMI, os países de recursos não intensivos devem ver o crescimento abrandar de 6,2% para 2%, e dentro deste grupo, os países dependentes do turismo, como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe ou as Ilhas Seicheles, "deverão passar por uma quebra severa, com o PIB a contrair-se 5,1% depois de ter crescido, em média, 3,9% em 2019".

Cabo Verde conta atualmente com 55 casos da covid-19, distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (51), de Santiago (3) e de São Vicente (1). Um destes casos, um turista inglês de 62 anos, acabou por morrer na Boa Vista, enquanto outro dos doentes já foi dado como recuperado.

A crise económica já se sente no arquipélago, dependente do turismo e fechado ao exterior devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, tendo o vice-primeiro-ministro assumido anteriormente a preparação de um novo Orçamento do Estado para 2020, porque o atual "pifou".

Em cima da mesa, explicou, está um cenário de défice orçamental que dispara este ano de 2 para 10% do Produto Interno Bruto (PIB), com a correspondente "explosão" da dívida pública e uma recessão económica de 4 a 5% do PIB, contra o crescimento anual acima de 5% que se registava até agora.

O quadro, reconheceu, é composto ainda, "no melhor cenário", pela duplicação do desemprego, cuja taxa poderá chegar aos 20% e a quebra de 18 mil milhões de escudos (163 milhões de euros) em receitas públicas.

O país cumpre hoje 19 dias, de 20 previstos, de estado de emergência para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus, com a população obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, empresas não essenciais fechadas e todas as ligações interilhas e para o exterior suspensas.

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, anunciou hoje a prorrogação do estado de emergência até 02 de maio nas três ilhas com casos diagnosticados de covid-19 e até 26 de abril nas restantes.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 133 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 436 mil doentes foram considerados curados.

