Só em três locais foi relatado que "nenhuma ação foi tomada para a prevenção e controle do covid-19", no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala, situações que estão a ser acompanhadas pela Organização Internacional das Migrações (OIM) e pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC).

Em todos os outros, a distribuição de pontos para lavagem das mãos é generalizada e são visíveis mudanças de comportamento: todas as comunidades já receberam informação sobre as medidas de prevenção pessoais e praticam-nas, refere-se no levantamento.