Os dois líderes têm no topo da agenda as relações bilaterais, caracterizando-as como de "parceria estratégica", quando aumentam as tensões no leste da Ucrânia, onde forças governamentais e milícias separatistas apoiadas por Moscovo lutam desde 2014.

Ucrânia e Rússia têm-se acusado mutuamente por responsabilidade direta no aumento da intensidade do conflito e, esta semana, o Kremlin já admitiu que reforçou o contingente militar ao longo da fronteira entre os dois países, provocando reações de preocupação por parte da União Europeia e dos Estados Unidos.

Os presidentes turco e russo conversaram telefonicamente na sexta-feira, abordando a situação na Ucrânia, e o Kremlin informou que o Presidente Vladimir Putin expressou preocupação com o facto de Kiev estar a retomar "ações provocatórias" nas zonas de confronto.

A Turquia é membro da NATO, mas Erdogan e Putin estabeleceram ultimamente um relacionamento pessoal estreito, selando acordos de energia e comerciais, apesar de estarem em lados opostos de conflitos na Síria e na Líbia.

O gabinete do Presidente turco disse ainda que Erdogan e Zelensky discutirão as condições de vida dos tártaros (com ligações étnicas com os turcos), na Crimeia, território da Ucrânia anexado por Moscovo.

