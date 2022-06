O anúncio foi feito pelo chefe de Estado Português esta noite, à chegada a Braga para as comemorações do 10 de junho.

"Teremos um ponto que não estava previsto no programa, que não tem a ver com o 10 de junho, mas amanhã [quarta-feira] teremos dois chefes de Estado que virão cá a Braga para se encontrar comigo, para falar da situação internacional que se vive, e no dia seguinte estarão com o senhor primeiro-ministro. São o senhor Presidente da Polónia e a senhora Presidente da Eslováquia" disse Marcelo, aos jornalistas.

O Presidente da República disse ainda que o encontro foi pedido pelos seus homólogos, Andrzej Duda, Presidente da República da Polónia, e por Zuzana Caputová, Presidente da República da Eslováquia, desconhecendo o que ambos pretendem.

"Eles pediram para falar comigo e depois com o senhor primeiro-ministro. Veremos o que eles querem", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

