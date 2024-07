Em Luanda, o chefe de Estado timorense vai hoje ser recebido com honras militares e encontrar-se com o seu homólogo, João Lourenço, depois de visitar o Memorial Dr. António Agostinho Neto onde vai depositar uma coroa de flores no sarcófago do primeiro Presidente de Angola.

À tarde, Ramos-Horta assistirá a uma sessão plenária extraordinária na Assembleia Nacional, onde será recebido pela presidente, Carolina Cerqueira, partindo depois para um encontro de cortesia com a vice-presidente angolana, Esperança da Costa.

Na terça-feira, o programa prossegue com visitas à Academia de Ciências Policiais e à Academia Diplomática Venâncio de Moura, onde assistirá a uma palestra.

A visita presidencial termina na quarta-feira com a despedida oficial entre os dois chefes de Estado, no Palácio Presidencial, regressando nesse mesmo dia a Timor-Leste.

Segundo a Presidência timorense, estas visitas de Estado a Angola e Moçambique "destacam o compromisso de Timor-Leste em fortalecer suas relações internacionais e fomentar a cooperação dentro da CPLP".

