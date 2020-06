Lu-Olo presidiu à cerimónia de tomada de posse no Palácio Presidencial, marcada pelas regras de distanciamento social e uso de máscaras, e que ocorreu a dois dias do fim do terceiro e último mês de estado de emergência consecutivo devido à covid-19.

Com a tomada de posse de hoje, o Governo conta com um total de 43 pessoas, três das quais assumem mais do que uma pasta, entre elas o primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, que fica com a tutela do Interior.

A lista de novos membros é dominada pela entrada da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) no executivo, mas inclui ainda novos elementos dos restantes partidos no Governo, Partido Libertação Popular (PLP) e Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), especialmente este último.

A tomada de posse ocorreu após um processo de remodelação levado a cabo pelo chefe do Governo, que incluiu duas alterações à lei orgânica, obrigou a negociações com os partidos e passou por algumas mudanças de nomes inicialmente propostos.

A remodelação ocorreu em paralelo com a saída formal do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) do Governo, com vários membros desse partido no executivo a pedirem demissão em 25 de maio e a serem exonerados pelo Presidente da República na terça-feira, quase um mês depois.

A composição do Governo é a seguinte:

1 - Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak

2 - Vice-Primeira-Ministra, Armanda Berta dos Santos

3 - Vice-Primeiro-Ministro, José Maria dos Reis

4 - Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Manuel Leite Magalhães

5 - Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, Joaquim Amaral

6 - Ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo

7 - Ministro das Finanças, Fernando Hanjam

8 - Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno

9 - Ministro da Justiça, Manuel Cárceres da Costa

10 - Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho

11 - Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo

12 - Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Armindo Maia

13 - Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinhos dos Santos

14 - Ministra da Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta dos Santos

15 - Ministro para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional, Júlio Sarmento da Costa "Meta Mali"

16 - Ministro do Plano e do Ordenamento, José Maria dos Reis

17 - Ministro das Obras Públicas, Salvador Soares dos Reis Pires

18 - Ministro dos Transportes e Comunicações, José Agustinho da Silva

19 - Ministro do Turismo, Comércio e Indústria, José Lucas do Carmo da Silva

20 - Ministro da Agricultura e Pescas, Pedro dos Reis

21 - Ministro da Defesa, Filomeno da Paixão de Jesus

22 - Ministro do Interior, Taur Matan Ruak

23 - Ministro do Petróleo e Minerais, Víctor da Conceição Soares

24 - Vice-Ministra das Finanças, Sara Lobo Brites

25 - Vice-Ministro Negócios Estrangeiros e Cooperação, Julião da Silva

26 - Vice-Ministro da Justiça, José Edmundo Caetano

27 - Vice-Ministro da Administração Estatal; Lino de Jesus Torrezão

28 - Vice-Ministro da Saúde, Bonifácio Maukoli dos Reis

29 - Vice-Ministro da Educação, Juventude e Desporto, António Guterres

30 - Vice-Ministra da Solidariedade Social, Signi Chandrawati Verdial

31 - Vice-Ministro das Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas Belo

32 - Vice-Ministro do Turismo Comunitário e Cultural, Inacia da Conceição Teixeira

33 - Vice-Ministro do Comércio e Indústria, Domingos Lopes Antunes

34 - Vice-Ministro da Agricultura e Pescas, Abilio Xavier de Araújo

35 - Vice-Ministro do Interior, Antonino Armindo

36 - Secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego, Alarico de Rosário

37 - Secretário de Estado de Cooperativas, Elizario Ferreira

38 - Secretário de Estado do Ambiente, Demétrio do Amaral de Carvalho

39 - Secretário de Estado para a Comunicação Social, Merlcio Juvinal Dos Reis "Akara"

40 - Secretário de Estado de Terras e Propriedades, Mário Ximenes

41 - Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Abrão Saldanha

42 - Secretário de Estado da Arte e Cultura, Teófilo Caldas

43 - Secretário de Estado para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional, Gil da Costa Monteiro 'Oan Soru'

44 - Secretário de Estado das Pescas, Elídio de Araújo

45 - Secretário de Estado da Proteção Civil, Joaquim José Gusmão dos Reis Martins

46 - Secretário de Estado para a Igualdade e Inclusão, Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus.

