Francisco Guterres Lú-Olo, que é apoiado pela Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), partido ao qual preside, foi saudado por centenas de pessoas, com representantes de algumas candidaturas e forças políticas entre os convidados.

Destaque para representantes da candidatura de Berta dos Santos, atual vice-primeira-ministra e presidente do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) e para o presidente interino do Partido Libertação Popular (PLP), forças políticas que integram, com a Fretilin, o atual Governo.

"A campanha é uma oportunidade para falar com o povo sobre a situação do país. Comigo mais uma vez, avançamos juntos na candidatura a Presidente da República", disse Lú-Olo, agradecendo o apoio "completo e incondicional" da Fretilin.

"Agradeço muito a vossa grande confiança do partido, que ratificou esse apoio numa resolução da Comissão Política Nacional. Sinto-me muito seguro nesta candidatura", afirmou o político, que se candidata pela quarta vez ao cargo, explicando que vai viajar de encontro à população durante a campanha.

O secretário-geral da Fretilin, Mari Alkatiri, disse à Lusa estar otimista quanto ao êxito da candidatura de Lú-Olo e confiante de que a candidatura "vai ganhar à primeira volta".

"O que destaca no Presidente é a coragem de assumir as posições em função da Constituição, das leis e da sua própria consciência", referiu.

Questionado sobre outras campanhas a reivindicarem o vínculo à Fretilin, como a de Lere Anan Timur, Alkatiri disse que "o povo sabe distinguir quem é candidato da Fretilin e quem não é".

Depois, no discurso de boas-vindas, e que começou com seis vivas ao "irmão e companheiro de luta" Lú-Olo, Alkatiri disse que o chefe de Estado é o garante da estabilidade e do respeito pela Constituição timorense.

Referiu a ação "com consciência", em respeito às leis e que "inspira confiança", o secretário-geral do partido acrescentou que Lú-Olo é o "Presidente de todos" e o melhor para garantir a estabilidade do país no momento atual.

Alkatiri disse que Lú-Olo fez um "mandato exemplar" e seguido pela consciência, chegando a vetar vários diplomas do VII Governo, liderado pelo responsável da Fretilin.

Na sala, estiveram vários responsáveis, dirigentes e militantes da Fretilin, entre eles o ex-primeiro-ministro Rui Maria de Aráujo, que já anunciou a intenção de se candidatar ao cargo de secretário-geral do partido nas eleições diretas previstas em meados deste ano.

"É o candidato do partido. O partido pensa e eu subscrevo que foi um Presidente durante um período difícil, que marcou a diferença e espero bem que o eleitorado concorde com isso", afirmou à Lusa, rejeitando existir divisão no partido.

"Eu não diria que há divisão, mas há uma liberdade de expressão dos votos. O partido marca uma posição, mas o voto é sempre individual", disse.

Rui Araújo considerou ser "muito saudável para a democracia" haver um tão elevado número de candidatos, e adiantou que "alguns candidatos mais jovens falam de um cansaço em relação às figuras anteriores".

"O importante é o eleitorado ter alternativas de escolha", afirmou.

Entre os apoiantes, estiveram presentes vários líderes do partido Os Verdes, força política que ainda não se registou, que está ligada ao grupo de artes rituais 77 e que reivindica contribuir com "50 mil votos" de apoio a Lú-Olo.

"A liderança tomou a decisão de dar apoio total à recandidatura e vamos mobilizar toda a nossa estrutura para, ao lado da Fretilin, eleger Lú-Olo à primeira ronda", disse à Lusa o presidente da força política, Antonio Lela Hunu Cruz.

Lela Hunu Cruz disse que Lú-Olo é um "símbolo do Estado, um Presidente que garantiu o normal funcionamento das instituições de Estado e um chefe de Estado que garante a estabilidade política".

Lú-Olo iniciou agora um período de férias que se prolonga até 16 de março, último dia da campanha que arranca oficialmente na quarta-feira.

Entre os 16 candidatos às presidenciais timorenses, outros declararam ser militantes ou simpatizantes da Fretilin, com destaque para o ex-comandante das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) Lere Anan Timur.

