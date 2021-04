Falando na abertura de uma cimeira de líderes que convocou para pedir a vários líderes mundiais compromissos firmes para reduzir as emissões e combater as alterações climáticas, Biden indicou que os Estados Unidos querem ainda chegar a 2050 com emissões carbónicas neutras.

Defendeu que o investimento em energias limpas e a reconversão de milhões de trabalhadores de indústrias poluentes são o tipo de investimentos que lançarão os Estados Unidos "no caminho para reduzir as emissões com efeito de estufa a metade até ao fim desta década".

"É para lá que nos dirigimos como nação: para a construção de uma economia não apenas mais próspera, mas mais saudável e mais limpa", declarou o chefe de Estado, que voltou a pôr os Estados Unidos no Acordo de Paris para conter o aquecimento global até ao fim do século, depois de o seu antecessor ter retirado o país desse compromisso.

Mas os Estados Unidos, apontou, são responsáveis por 15% das emissões mundiais e "nenhuma nação consegue resolver esta crise sozinha", afirmou Joe Biden, pedindo às maiores economias do mundo compromissos semelhantes.

APN // HB

Lusa/fim