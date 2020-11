"É vossa missão continuar a promover a expansão do ensino superior, prestando particular atenção à retenção da rapariga", declarou o chefe de Estado moçambicano, na tomada de posse do novo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Nivagara, na Presidência da República, em Maputo.

Para Filipe Nyusi, na área da ciência e tecnologia, o novo ministro deverá apostar no incentivo à pesquisa, garantindo que as instituições do ensino superior no país apresentem soluções aos problemas atuais da sociedade.