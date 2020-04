Segundo um comunicado, a lei foi aprovada hoje pela Assembleia da República e submetida ao Presidente da República para promulgação, "tendo o chefe do Estado verificado que a mesma não contraia a Lei Fundamental".

O decreto promulgado determina que a prorrogação do estado de emergência tem efeitos a partir de 01 de maio, um dia após o fim do primeiro estado de emergência, que entrou em vigor no dia 01 deste mês.