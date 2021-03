Filipe Nyusi promoveu ao posto de brigadeiro, sob proposta do ministro da Defesa, Jaime Neto, os coronéis Carlos Mandongue, Rui Mandofa, Tomé José e Chongo Vidigal.

O chefe de Estado, noutro despacho, promoveu à patente de comodoro Zefanias Natal e Sidónia Eda Zacarias.

O Presidente promoveu ainda, sob proposta do ministro do Interior, Amade Miquidade, o adjunto comissário da polícia, Fernando Francisco, à patente de primeiro-adjunto comissário da polícia, na classe de oficiais comissários da polícia/oficiais generais.

Foram ainda promovidos os superintendentes principais da polícia António Bachir, Beatriz Tichala, Duarte Mussa e Luciana Samuel à patente de adjunto comissário da polícia, na classe de oficiais comissários da polícia/oficiais generais.

As alterações na estrutura do Exército e polícia ocorrem num momento em que as forças governamentais se desdobram em operações para travar grupos armados que têm protagonizado ataques, desde 2017, em distritos mais a norte da província de Cabo Delgado.

Na última semana, o Presidente moçambicano indicou Joaquim Rivas Mangrasse para novo chefe do Estado-Maior General, em substituição de Eugénio Mussa, que morreu vítima de doença em fevereiro, três semanas após a sua nomeação para a função.

A violência armada em Cabo Delgado, onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de África, para a exploração de gás natural, está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes e 670 mil pessoas deslocadas, sem habitação, nem alimentos.

Algumas das incursões foram reivindicadas pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico entre junho de 2019 e novembro de 2020, mas a origem dos ataques continua sob debate.

LYN (EYAC) // LFS

Lusa/Fim