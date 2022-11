"As conspirações para promover a insegurança no país terminaram em fracasso", destacou Raisi, garantindo que a segurança foi restabelecida em todas as cidades do país.

O líder iraniano vincou ainda que "os distúrbios e as tentativas de instaurar o caso no país não são o mesmo que protestos".

"Devemos reagir contra os distúrbios e contra aqueles que tentam gerar insegurança", disse Raisi, durante uma reunião com estudantes, em Teerão, segundo a agência de notícias iraniana Tasnim.

Raisi aproveitou a oportunidade para exortar os alunos a valorizar o progresso feito pelo Irão, apesar da pressão das sanções.

"A determinação do Irão de se fortalecer forçou o inimigo a procurar novas conspirações", enfatizou.

Também hoje, a organização não-governamental (ONG) Human Rights Activists News Agency (HRANA), sediada nos Estados Unidos, estimou 341 mortos desde o início, há quase dois meses, dos protestos contra as autoridades iranianas, no seguimento da morte sob custódia da jovem Mahsa Amini, por usar o véu incorretamente.

A HRANA contabilizou pelo menos 47 crianças e 38 membros das forças de segurança entre os mortos, a que se somam cerca de 14.000 detidos pelos protestos, que se espalharam por mais de 130 localidades do país, segundo o balanço divulgado hoje, na sua página do Twitter.

Por sua vez, a ONG Iran Human Rights estima as mortes em 277, até quarta-feira, incluindo 40 menores.

A organização, que lembra que estas estimativas são um "mínimo absoluto", contabilizou mortes em 22 províncias, sendo o número mais elevado registado no Sistão e Baluchistão, Mazandaran, Teerão, Curdistão e Gilan.

Os meios de informação oficiais iranianos relataram aproximadamente 40 mortes, no final de setembro, duas semanas após a morte de Amini.

MPE // MAG

Lusa/Fim