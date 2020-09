Bah Ndaw, 70 anos, e o coronel Goita, que foi o chefe da junta no poder desde o golpe de Estado de 18 de agosto último no país, contra o presidente Ibrahim Boubacar Keita, foram empossados sucessivamente, de acordo com os jornalistas da agência de notícias francesa AFP.

"Esta tomada de posse deve marcar o início de um período de transição com uma duração máxima de 18 meses que permite preparar as eleições gerais e o regresso dos civis à liderança do país", disse o Procurador-Geral do Supremo Tribunal, Boya Dembélé.