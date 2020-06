"Não há motivos para nenhuma preocupação neste âmbito, todos os procedimentos relacionados com a decisão em causa, acertados atempadamente com sua Excelência o senhor primeiro-ministro [Jorge Bom Jesus], ainda não foram realizados por motivos relacionados com o impacto desta pandemia", disse, em entrevista à Lusa, o presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cardoso Cassandra, que foi eleito em outubro de 2018 para um quarto mandato.

"Assim que estiverem reunidas as condições para a realização deste acontecimento, tudo será feito, de acordo com as condições de dignidade institucional que tal acarreta", acrescentou Cassandra.