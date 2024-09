"Moçambique reafirma o apoio firme e consistente aos princípios ´Uma só China` no estreito de Taiwan e ´Um país, dois sistemas`, que estão a ser aplicados com muito sucesso em Hong Kong e em Macau", disse Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano falava num encontro com o homólogo chinês, Xi Jinping, no âmbito da visita de trabalho que realiza àquele país asiático.

Filipe Nyusi manifestou ainda solidariedade e apoio à China "contra todas as acusações infundadas de alegadas violações dos direitos humanos, a sua política em relação à África e sistemáticas tentativas de isolamento económico".

Nyusi saudou Xi Jinping pelo esforço na busca de um sistema internacional mais justo e equilibrado, através de iniciativas como, por exemplo, o desenvolvimento global, segurança global, civilização global, nova rota da seda e inteligência artificial.

por outro lado, encorajou a continuação do diálogo construtivo entre a China e os países vizinhos sobre a questão do Mar do Sul da China.

O presidente moçambicano destacou ainda o feito da liderança chinesa na erradicação da pobreza na nação asiática.

Moçambique, prosseguiu, mantém o compromisso com as boas relações de cooperação com a China, e reconhece o empenho daquele país asiático num sistema internacional mais justo e equilibrado.

"Reiteramos o compromisso de Moçambique em manter as boas relações com a República Popular da China, no âmbito multilateral e de assuntos de interesse comum", afirmou Filipe Nyusi.

Nyusi agradeceu a solidariedade que Moçambique tem recebido da China, assinalando ainda "o pensamento programático e pragmático, visando o desenvolvimento altamente qualitativo para a modernização e rejuvenescimento da sociedade chinesa".

No âmbito da visita de seis dias àquele país asiático, o chefe de Estado moçambicano vai participar no 9.º Fórum de Cooperação China-África (FOCAC, na sigla em inglês), que se realiza de quarta a sexta-feira, em Pequim, "uma plataforma para um diálogo" entre a China, a Comissão da União Africana e "com os 53 países africanos que mantêm relações diplomáticas com a China", segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

PMA // JMC

Lusa/Fim