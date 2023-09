"A convite do Presidente [chinês], Xi Jinping, o Presidente da República da Venezuela, Nicolás Maduro, fará uma visita de Estado à China de 08 a 14 de setembro", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Hua Chunying, em comunicado.

Pequim é um dos principais credores da Venezuela, cujo produto interno bruto (PIB) diminuiu 80% em 10 anos devido à crise económica, e mantém relações estreitas com Maduro, que está isolado na cena internacional.

Durante a visita realizada em 2018 e descrita pelo líder venezuelano como "histórica, profunda e muito bem-sucedida", foram assinados 28 acordos de cooperação em vários domínios, incluindo petróleo, finanças, infraestruturas e tecnologia.

Este anúncio surgiu na sequência da visita a Pequim da vice-Presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, que se reuniu na quinta-feira com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, para analisar questões bilaterais e impulsionar acordos económicos e comerciais entre os dois países.

Durante a reunião, os dois responsáveis concordaram em "continuar a consolidar as relações diplomáticas ao mais alto nível entre as duas nações irmãs", indicou, numa outra nota, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

No âmbito da visita de Rodríguez ao gigante asiático, iniciada na terça-feira, foi assinado um memorando entre o Centro de Oceanografia por Satélite da China, a Agência Bolivariana de Atividades Espaciais e o Instituto Venezuelano de Investigação Científica, para desenvolver investigação na área ambiental, bem como para criar "respostas eficazes" às alterações climáticas.

Além disso, os dois países assinaram um memorando de entendimento para "estabelecer uma cooperação mais alargada no processamento e análise de imagens de satélite de vários tipos".

Como parte da agenda, Rodriguez reuniu-se com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento do grupo BRICS [Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul] de economias emergentes, Dilma Rousseff, para explorar opções de cooperação económica.

As relações entre Venezuela e China, consolidadas durante o mandato do falecido Presidente Hugo Chávez (1999-2013), foram reforçadas nos últimos anos durante o Governo de Maduro, num contexto de crescente isolamento internacional da nação sul-americana.

