Presidente da República reconduz CEMGFA e CEMA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reconduziu hoje, por proposta do Governo, os almirantes Silva Ribeiro como chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) e Mendes Calado como chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA).