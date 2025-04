Esta informação consta de uma nota hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"A convite do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a Presidente da República da Índia, Droupadi Murmu, realizará uma visita de Estado a Portugal nos dias 07 e 08 de abril", lê-se na nota.

Segundo a Presidência da República Portuguesa, esta visita "testemunha a importância fundamental da parceria entre Portugal e a Índia, e contribuirá para o contínuo reforço das relações muito estreitas entre os dois países".

Na nota hoje divulgada, refere-se que a deslocação da Presidente Murmu a Portugal acontece na sequência da visita de Estado que Marcelo Rebelo de Sousa fez à Índia em 2020.

Durante essa visita de Estado, em fevereiro de 2020, dividida entre Nova Deli, Mumbai e Goa, Marcelo Rebelo de Sousa teve encontros com o então Presidente da República da Índia, Ram Nath Kovind, e com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi ambos membros do Partido do Povo Indiano (BJP), de direita, pró-hindu.

Droupadi Murmu foi eleita Presidente da República da Índia como candidata do BJP e assumiu funções em julho de 2022. Antes, foi governadora do estado indiano de Jharkhand, entre 2015 e 2021.

