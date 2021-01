Segundo o autarca social-democrata, no município da Guarda estão atualmente "doze turmas em isolamento profilático, de todos os níveis escolares, desde o 1.º ciclo do ensino básico ao secundário", o que corresponde a mais de 200 alunos.

"As escolas ainda continuam abertas, porque ainda há alunos a receber aulas, embora uma parte deles esteja em isolamento profilático", disse Carlos Chaves Monteiro à agência Lusa.

O autarca da Guarda apela ao Governo "que encerre já as escolas" porque o concelho assiste a "uma onda crescente de casos e de contágios" por covid-19.

"Essa é a solução mais adequada face à evolução da pandemia no concelho e no país", acrescenta o responsável, que defende a suspensão imediata das atividades letivas e a "recalendarização do ano escolar".

"O ano escolar termina em meados de junho mas, interrompendo já as aulas, quando a evolução fosse positiva, poderíamos retomá-lo e estendê-lo até ao dia 31 de julho", sugere.

Carlos Chaves Monteiro considera que o Governo deve "interromper já, no imediato," as atividades letivas nas escolas do concelho "para interromper os contágios" pelo novo coronavírus.

O município da Guarda também iniciou hoje testes à covid-19 "a todos os funcionários adstritos às escolas de 1.º Ciclo do Ensino Básico, Jardins-de-infância e Centros de Apoio à Família" do concelho.

"Ao todo, serão perto de duas centenas de funcionários que deverão ser testados durante os próximos dias, incluindo os 16 motoristas e os cinco vigilantes da Câmara que efetuam diariamente o transporte de crianças no concelho da Guarda", refere a autarquia em comunicado.

A fonte refere que a ação é desenvolvida "no âmbito das medidas de prevenção e proteção da epidemia SARS-CoV-2 que o município da Guarda tem vindo a implementar desde o início da atual pandemia, para proteção dos mais frágeis, nomeadamente da comunidade escolar".

"Consciente das dificuldades acarretadas pelos planos de contingência quer a nível individual quer a nível coletivo, a Câmara da Guarda quer continuar a estar na linha da frente na proteção na comunidade", remata.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.058.226 mortos resultantes de mais de 96,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.465 pessoas dos 581.605 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

