Luanda, 05 jul 2022 (Lusa) - O Presidente da República, João Lourenço, felicitou hoje o povo e o Governo de Cabo Verde pelo aniversário de independência do país, sublinhando as "realizações relevantes no plano económico e social" daquela nação insular.

Em mensagem endereçada ao Presidente José Maria Neves, por ocasião do 47.º aniversário da Independência Nacional, o Chefe de Estado angolano declara-se "satisfeito" por Cabo Verde celebrar "mais um aniversário com um registo de realizações relevantes no plano económico e social", colocando o país num "prestigioso patamar de países africanos bem sucedidos no caminho da construção do progresso e do desenvolvimento".

João Lourenço destaca também os esforços comuns que Angola e Cabo Verde têm vindo a envidar no sentido do estreitamento contínuo dos laços de cooperação bilateral que contribuem para concretizar "as iniciativas que nos propusemos levar por diante", em benefício do progresso e bem-estar dos respetivos povos.

RCR // RBF

Lusa/fim