Numa mensagem divulgada na sua conta do Twitter, por ocasião do Dia Nacional do Médico, que hoje se celebra, João Lourenço rende "sentida homenagem" aos que perderam a vida no exercício da profissão, "nem gesto profundamente nobre e sem preço, para que outras vidas sobrevivessem".

O chefe de Estado sublinha o reconhecimento da nação face à dedicação demonstrada no combate à pandemia, "mas também na luta contra todas as outras patologias que, como a malária, as diarreias agudas, a hepatite, e outras, atingem a vida dos angolanos no dia a dia".

Angola contabiliza atualmente um total de 19.553 casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 17.388 dados como recuperados e, 1.703 ativos e 462 óbitos devido à covid-19, encontrando-se internados 192 doentes.

RCR // JH

Lusa/fim