Uma nota da Presidência da República refere que Joana Lina foi substituída no cargo por Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, que foi previamente exonerada do cargo de secretária de Estado para o Ordenamento do Território.

Num outro decreto, o Presidente de Angola nomeou José da Costa Molares d'Abril para o cargo de secretário de Estado para o Ordenamento do Território.

O chefe de Estado nomeou também para o cargo de vice-governador da província da Huíla para o Setor Técnico e Infraestruturas, Hélio Delize Neto de Almeida.

NME // LFS

Lusa/Fim