João Lourenço conferiu hoje posse, além dos secretários de Estado das Relações Exteriores, Esmeralda da Silva, e do Turismo, Hélder Marcelino, também aos secretários do Presidente da República para os Assuntos Políticos e Parlamentares, Fernando Cativa, e para a Reforma do Estado, Pedro Raimundo.

Na mesma cerimónia tomou posse também o antigo secretário do Presidente da República para os Assuntos Regionais e Locais, Flávio Fonseca, que assume agora o cargo de consultor de João Lourenço.

Na sua intervenção, o Presidente angolano pediu aos novos governantes que prestem o devido apoio político e técnico aos respetivos pelouros.

O Presidente de Angola fez divulgar no início do mês a lista dos novos membros do executivo, que foi reduzido de 28 para 21 ministérios, destacando-se a saída de Manuel Augusto, das Relações Exteriores, que acabou por ser substituído pelo seu secretário de Estado, Tete António.

Da longa lista de exonerações divulgada pela Casa Civil de João Lourenço constam 17 ministros e 24 secretários de Estado, bem como o secretário do Presidente da República para os Assuntos Políticos, Constitucionais e Parlamentares e o diretor do Gabinete de Ação Psicológica e Informação da Casa de Segurança do Presidente da República.

