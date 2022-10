No despacho presidencial 248/22, de 26 de outubro, o Presidente angolano formaliza a abertura do procedimento de contratação simplificada para a celebração de dois contratos.

O primeiro contrato visa a aquisição de serviços de desminagem das vias de acesso às zonas de recolha de amostras de dados geológicos e geofísicos nas porções Este da bacia do Etosha/Okavango no valor de 8,5 mil milhões de kwanzas (18,1 milhões de euros).

No segundo contrato, são adquiridos serviços de desminagem das vias de acesso às zonas de recolha de amostras de dados geológicos e geofísicos, nas porções Oeste da bacia do Etosha/Okavango no valor de oito mil milhões de kwanzas (17 milhões de euros).

As despesas da execução desses contratos devem ser asseguradas com recursos próprios da ANPG - Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.

A bacia de Etosha/Okavango inclui as províncias do Cuando Cubango, Cunene, Moxico e Lunda-Sul, área cujos estudos iniciados em 2010 dão conta da "forte possibilidade de ocorrência de petróleo bruto e gás natural", segundo a ANPG.

