De acordo com uma nota, o contacto foi mantido entre os dois chefes de Estado para trataram também de questões regionais e globais, principalmente as relacionadas com a segurança alimentar.

"Em concreto, foi abordada a iniciativa FARM - Food and Agriculture Resilience Mission, um programa que tem como principal objetivo prevenir e colmatar efeitos catastróficos para a segurança alimentar resultante da situação global atual", refere o comunicado.

Os dois estadistas falaram igualmente sobre os acordos financeiros firmados hoje pelos dois países no valor global de 200 milhões de euros, para financiar projetos na área da agricultura.

