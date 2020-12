Depois de um 2020 marcado pela pandemia da covid-19, que fez 17 óbitos e mais de 2010 infeções e bloqueou a economia do país, muito dependente das remessas turísticas, São Tomé vai enfrentar mais um ciclo eleitoral, num contexto de polarização entre a oposição e a maioria parlamentar.

Nas últimas semanas, assistiu-se à fragmentação do espaço político, com vários pré-candidatos, a que se soma o silêncio do atual Presidente, Evaristo Carvalho, sobre a sua recandidatura, que contou no primeiro mandato com o apoio da Ação Democrática Independente (ADI), de Patrice Trovoada.