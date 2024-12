"A gala de entrega do prémio oficial da música cabo-verdiana, em 2025, vai ser dedicada à celebração dos 50 anos da Independência Nacional", anunciou a organização em comunicado.

O evento vai refletir o "percurso notável" de Cabo Verde ao longo destes 50 anos e o papel da música nesta caminhada, em particular como "elemento determinante da mobilização e também de intervenção política e social".

A gala, que premiará os maiores destaques da música cabo-verdiana, terá como base um 'design' inspirado no "panu di terra", um dos símbolos mais representativos da identidade nacional.

A escolha reflete a "conexão profunda entre a música e a história do país", destacando a trajetória de Cabo Verde, marcada por desafios e conquistas, e o papel essencial da música na construção dessa história.

A organização já está a preparar o evento, em parceria com rádios e personalidades do meio, finalizando as listas com os lançamentos musicais de 2024, ano que será premiado na gala de 2025.

A partir de janeiro, as listas serão disponibilizadas para a seleção dos nomeados, com o anúncio oficial dos artistas indicados a acontecer em breve.

Os Cabo Verde Music Awards foram criados em 2011 com o objetivo de celebrar, premiar e homenagear a música e os músicos de Cabo Verde.

Ao longo de 13 edições, o evento nomeou 256 artistas, com mais de 760 nomeações, e atribuiu 240 troféus.

A edição de 2025 "promete ser uma grande celebração do talento e da cultura cabo-verdiana, reforçando a importância da música como um elo de união e expressão da identidade nacional".

O Governo aprovou, em outubro, a lei que cria a Comissão Nacional Organizadora das Comemorações do 50.º Aniversário da Independência Nacional, que se assinala em 2025.

Em março, estudiosos cabo-verdianos e uma representante na diáspora sugeriram a publicação de um livro, filme ou tratamento de arquivos que retratem o país e sua memória, como atividades para celebrar os 50 anos da independência, em 2025.

Cabo Verde tornou-se independente de Portugal em 05 de julho de 1975, na sequência da queda do regime ditatorial português do Estado Novo, a 25 de abril de 1974, que ditou também o fim do regime colonial ultramarino.

