Segundo o IGAPE, entidade responsável pela execução do PROPRIV, a iniciativa visa dar oportunidade a mais investidores interessados em participar do referido concurso e aumentar o tempo de preparação dos requisitos exigidos para a submissão das candidaturas às unidades hoteleiras, situadas nas províncias de Benguela, Huíla e Namibe.

Os hotéis da Huíla e Namibe estão operacionais e têm a categoria de 3 estrelas, encontrando-se localizados no centro da cidade.

As unidades localizadas nas províncias de Benguela e Huíla, possuem um total de 132 quartos e a do Namibe 126 quartos.

A privatização dos três hotéis será feita por via de concurso público para a Cessão de Direito de Exploração e Gestão, num contrato que terá a duração de doze anos com opção de compra no fim do contrato.

Os investidores nacionais e estrangeiros poderão remeter as suas candidaturas ao IGAPE até ao próximo dia 20 de agosto de 2021.

A rede hoteleira do Infotur (Instituto de Fomento Turístico) é um projeto público orçado em 100 milhões de dólares (85 milhões de euros) e foi desenhado para acolher o Campeonato Africano de Futebol (CAN 2010).

No entanto, a inauguração da primeira unidade, no Namibe, só aconteceu três anos depois, em 2013. A construção de cada um dos cinco hotéis (Huíla, Namibe, Benguela, Cabinda e Luanda) custou ao Estado 20 milhões de dólares (17 milhões de euros).

