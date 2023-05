"Pensamos pelo menos chegar a esse número", disse Marco Anjos, admitindo mesmo ultrapassar aquele valor caso as condições meteorológicas o permitam.

Segundo Marco Anjos, setembro de 2022 foi um mês "muito complicado", dado que choveu "quase os 15 dias" em que a praia esteve aberta.

O responsável da empresa municipal Prazilândia adiantou que a partir de 01 de junho e até 17 de setembro, quando termina a época balnear no empreendimento, os visitantes vão continuar a poder usufruir de várias atividades, como escalada, 'slide', 'stand up paddel' ou canoas, mantendo-se, também, os diversos serviços, como o 'Rocas lounge', restauração, bar e alojamento.

"Já estamos, felizmente, com uma taxa de ocupação para o verão bastante elevada" no alojamento.

Marco Anjos acrescentou que também está garantida animação, com DJ, festas temáticas ou 'show cooking'".

O diretor-geral salientou ainda que a prestação de um melhor serviço aos visitantes continua a ser uma das apostas.

"Tentaremos sempre ao máximo este ano, sem dúvida, melhorar o serviço para os nossos clientes", assegurou, explicando que, neste aspeto, os pontos de venda de bilhetes passam de dois para cinco, além de continuar disponível a loja 'online'.

O objetivo é o de que os visitantes esperem o menos tempo possível para aceder à praia, referiu Marco Anjos.

De acordo com o seu sítio na Internet, a Praia das Rocas, que abriu em 2005, situa-se num lago com quase um quilómetro de extensão. Uma ilha no centro da praia, uma piscina de ondas com 2.100 metros quadrados, anunciada como a maior do país, uma albufeira e uma ponte secular são alguns dos atrativos.

Já a Prazilândia, empresa municipal de turismo e ambiente de Castanheira de Pera, é responsável por outros espaços, como a Casa do Tempo, e pela promoção de atividades culturais, desportivas e de lazer.

SR // SSS

Lusa/Fim