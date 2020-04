As comemorações do 162.º aniversário, em pleno estado de emergência nas ilhas de Santiago, Boa Vista e São Vicente, contrastam com as múltiplas iniciativas que a data habitualmente motiva na capital cabo-verdiana.

"Como é sabido, o dia da cidade é assinalado anualmente com várias atividades evocativas, educativas, culturais, recreativas, desportivas e religiosas em todo o território municipal. Todavia, este ano, atendendo à situação atual do nosso município e do país, a autarquia decidiu cancelar toda a programação alusiva ao dia da cidade", começa por explicar o presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, na sua mensagem sobre a data.

Com 113 casos confirmados de covid-19 em todo o arquipélago, só a Praia conta 56 doentes e toda a ilha de Santiago 59, até ao momento, daí o apelo do autarca à população: "Que nos ajudem a combater este inimigo invisível e global, cumprindo cabalmente as recomendações e as medidas de confinamento obrigatório e de distanciamento social".

As três ilhas com casos confirmados de covid-19 estão em estado de emergência pelo menos até ás 24:00 de 02 de maio, com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, a reservar para sexta-feira o anúncio da decisão sobre a sua prorrogação ou não.

Contudo, num cenário de registo de novos casos diários de covid-19 no concelho, o autarca da Praia, município com mais de 150 mil habitantes, já defendeu a necessidade de prorrogar o estado de emergência por pelo menos mais 10 dias.

"Não tenhamos dúvidas nenhuma: Praia ganhará mais esta batalha com todos os seus cidadãos no país e no estrangeiro, aumentando a autoestima e o patriotismo pela nossa capital de forma marcante e apaixonante, como é, aliás, o nosso timbre", apelou Óscar Santos, na mensagem de hoje.

Localizada no litoral sul da ilha de Santiago, a então vila da Praia de Santa Maria surgiu em 1615, quando se deu o início do povoamento do planalto situado perto da praia de Santa Maria, oferecendo boas condições para ancoragem de navios.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 215 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 840 mil doentes foram considerados curados.

PVJ // PJA

Lusa/Fim