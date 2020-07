De acordo com um comunicado divulgado na página na internet da Presidência da República, a visita do chefe de Estado ao SIRP coincide com a comemoração do 35.º aniversário do Serviço de Informações de Segurança e o 25.º aniversário do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa.

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa foi acompanhada pelos diretores destes dois serviços, Adélio Neiva da Cruz e Carlos Lopes Pires, respetivamente.

