"Reitero e reafirmo a vontade de continuar a trabalhar com Vossa Excelência e com o novo Governo de Portugal no fortalecimento da nossa amizade e na ampliação da cooperação bilateral e multilateral", pode ler-se numa carta enviada por José Ramos-Horta ao primeiro-ministro e divulgada hoje à imprensa.

Na carta, o chefe de Estado timorense salienta também que Timor-Leste está empenhado em "aprofundar a concertação no seio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, bem como na integração plena na Associação das Nações do Sudeste Asiático" através da promoção dos valores partilhados a nível internacional.

"Permita-me formular os votos de pleno êxito no exercício das altas funções que agora assume e de grandes sucessos ao XXV Governo Constitucional no cumprimento do mandato soberanamente confiado pelo povo português", acrescenta o também prémio Nobel da Paz.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu na quinta-feira posse ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, e aos ministros do XXV Governo Constitucional, numa cerimónia no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Na Sala dos Embaixadores do Palácio Nacional da Ajuda, 18 dias depois das eleições legislativas antecipadas de 18 de maio, o chefe de Estado empossou o primeiro-ministro e depois os 16 ministros do segundo executivo PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro.

O XXV Governo Constitucional ficou completo sexta-feira com a posse dos secretários de Estado.

MSE (IEL/SMA) // JNM

Lusa/Fim