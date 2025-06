Em comunicado, os 'dragões' referem que junto ao Pavilhão João Rocha, "um grupo de adeptos do FC Porto foi alvo de uma emboscada por parte de adeptos do Sporting".

"Enquanto tentavam iniciar a viagem de regresso à cidade Invicta, as viaturas em que estes portistas seguiam foram apedrejadas e alvo do arremesso de artefactos pirotécnicos. Os ocupantes só tiveram tempo para fugir antes de um dos veículos pegar fogo e ficar totalmente destruído", detalham os 'azuis e brancos.

O clube, que se qualificou para a final da competição, ao vencer por 2-1 no desempate através de grandes penalidades, após as igualdades 3-3 no tempo regulamentar e 4-4 no prolongamento, vai defender o título de campeão nacional frente ao Óquei de Barcelos.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou o incidente à Lusa, dando conta de que quatro adeptos do FC Porto ficaram feridos, dois dos quais com maior gravidade, tendo sido transportados para o Hospital de Santa Maria.

"Apenas por mero acaso este atentado cobarde não causou vítimas mortais. O FC Porto repudia veementemente os gravíssimos acontecimentos ocorridos em Lisboa, estando já em contacto com as vítimas deste ataque bárbaro, a quem informou que lhes será prestado todo o apoio no regresso a casa, bem como na assessoria jurídica necessária às participações cíveis e criminais que se considerem adequadas", remata o emblema portuense.

O FC Porto acrescenta ainda já ter contactado "a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) e a Federação de Patinagem de Portugal (FPP)", prometendo" ir "até às últimas consequências para garantir que este caso não passa sem uma punição severa e exemplar para os criminosos nele envolvidos".

Antes, também em comunicado, já o Sporting tinha condenado "de forma veemente" estes atos.

"O Sporting não se revê nestes comportamentos, que atentam contra os valores do clube e desrespeitam o espírito do desporto. Quem escolhe a violência como forma de expressão não representa o Sporting. A paixão pelo clube nunca poderá ser usada como escudo para a violência", prosseguem os lisboetas, assegurando colaborar "ativamente com as autoridades no apuramento de responsabilidades" e tomar "todas as medidas necessárias para identificar os responsáveis".

O FC Porto, campeão nacional, qualificou-se hoje para a final do Nacional de hóquei em patins, na qual vai defrontar o Óquei de Barcelos, ao derrotar os 'leões', no quinto e último jogo das meias-finais, em Lisboa, por 2-1 no desempate nas grandes penalidades, após as igualdades 3-3 no tempo regulamentar e 4-4 no prolongamento.

JP (PC) // TDI

Lusa/Fim